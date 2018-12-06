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محافظات

محافظ الإسكندرية يلتقي بأعضاء مجلس النواب لمناقشة وضع المنظومة الصحية

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:49 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يلتقى بأعضاء مجلس النواب
أحمد عبد العزيز
عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الاسكندرية، اجتماعا مساء اليوم، ضم قيادات المؤسسات الصحية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب لمناقشة ما تقوم به لجنة الصحة بمحافظة الإسكندرية لمحاولة التوصل إلى حلول للارتقاء بمنظومة الصحة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الزلباني الأستاذ بكلية طب جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد ابو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتور عناني إسماعيل رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ، وأحمد جمال نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدي الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة.

وتم خلال الاجتماع بحث التعاون مع أعضاء مجلس النواب والمجتمع المدني للنهوض بالمنظومة الصحية في الإسكندرية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطن.

كما تم الحديث عن ملف الصحة بالمحافظة من خلال منظور شامل وذلك لتحديد احتياجات المدينة وتوفير الاحتياجات اليومية التي تمس المواطن السكندري، وهذا من خلال وضع استراتيجية لها محاور أساسية أولها هو توفير الرعاية الصحية الأولية وذلك من خلال وحدات الرعاية الصحية الأولية وهي وحدات صحة الأسرة وعددها ١٤٠ وحدة منتشرة بجميع احياء المحافظة، والتي تمثل خط الدفاع الأول فهي تحمل مشكلات المواطنين اليومية.

وقامت لجنة الصحة بالمحافظة بحصر تلك الوحدات بالإسكندرية وتحديد النواقص بها من أجهزة ومعدات وحصر احتياجاتها من الموارد البشرية وتم تحديد ٢٤ وحدة ليقوم المجتمع المدني بالمشاركة في إدارة هذه الوحدات بحيث يصبح المجتمع المدني ليس فقط متلقيا للخدمة بل مشاركا وممولا لها أيضا كما تم وضع إطار منهجي منضبط لمشاركة المجتمع المدني في إدارة الوحدات الصحية.

أما عن المحور الآخر من محاور منظومة الصحة فهو الطب الحرج و طب الطوارئ و تعتبر أكبر المشكلات التي تواجه هذا المحور هي عدم توافر التجهيزات الطبية الكافية و عدم توافر العمالة البشرية المدربة سواء من أطباء أو ممرضين بالشكل الكافي، و المرحلة التي تتبع الطب الحرج والطوارئ هو إدارة المستشفيات الحكومية.

وأكد المحافظ على ضرورة مشاركة المجتمع المدني في الارتقاء بمنظومة الصحة بالمحافظة وأنه يتم حاليا الدراسة القانونية المنظومة الصحية المقترحة ، مشيرا إلى أن المحافظة تسعى إلى منظومة إدارية تتسم بالاستدامة، وأن جميع الجهات التنفيذية في المحافظة تتكامل وتتعاون لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطن وليس السكندري فقط بل لأهالي المحافظات المجاورة ايضا ،مؤكدا أن قطاع الصحة من القطاعات الهامة التي توليها الدولة اهتماما كبيرا.
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