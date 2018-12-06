مصطفى يونس يسخر من عمرو الدسوقي على الهواء: انت متعرفش الكرة مبططة ولا مدورة ..فيديو

شن مصطفى يونس هجوما ناريا على عمرو الدسوقي لاعب المصري السابق والمحلل الرياضي، عقب تصريحاته التي انتقده خلالها عقب هزيمة المصري أمام الزمالك بثنائية.



وقال يونس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي زكريا ناصف في برنامج الماتش المذاع على فضائية صدى البلد، مستنكرا هوية عمرو الدسوقي: "من هذا الذي ينتقد مصطفى يونس الذي لا يعلم الكرة مبططة ولا مدورة".



وأضاف يونس، أنه لن يسمح لأحد أن يشكك في انتمائه للمصري البورسعيدي؛ والعمل مع اللاعبين لن يتوقف في الفترة الحالية ولابد من إعطائه الفرصة لتقويم الفريق.