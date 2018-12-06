وزيركويتي سابق:الإعلامى غير المهنى يتسبب فى تفجير أمة..فيديو

قال الكاتب الصحفى سامى النصف وزير الإعلام الكويتي الأسبق إن الطبيب عندما يكون غير مهنى فهو يتسبب فى وفاة شخص، وعندما يكون الطيار غير مهنى يتسبب فى وفاة 200 شخص ولكن الإعلامى عندما يكون غير مهنى فهو يتسبب فى تفجير أمة .



وأضاف خلال حواره ببرنامج «مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير وريهام الديب، أن الإعلام بعد 2011 أصبح مهنة من لا مهنة له.



وأشار إلى أن هناك بعض الاشخاص تخلق مشكلات وتتسبب فى مشكلات بين الشعوب.



وأوضح أن الاعلام يحتاج الكثير من التدريب وذلك بسبب ما يحدث حاليا فى المنطقة من توترات.



وكشف أن الوزارت ومؤسسات الإعلام بالوطن العربي مطالبين بتدريب الإعلاميين الذين يعملون فى القنوات الرسمية.