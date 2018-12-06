ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

وزيركويتي سابق:الإعلامى غير المهنى يتسبب فى تفجير أمة..فيديو

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:42 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الكاتب الصحفى سامى النصف وزير الإعلام الكويتي الأسبق إن الطبيب عندما يكون غير مهنى فهو يتسبب فى وفاة شخص، وعندما يكون الطيار غير مهنى يتسبب فى وفاة 200 شخص ولكن الإعلامى عندما يكون غير مهنى فهو يتسبب فى تفجير أمة .

وأضاف خلال حواره ببرنامج «مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير وريهام الديب، أن الإعلام بعد 2011 أصبح مهنة من لا مهنة له.

وأشار إلى أن هناك بعض الاشخاص تخلق مشكلات وتتسبب فى مشكلات بين الشعوب.

وأوضح أن الاعلام يحتاج الكثير من التدريب وذلك بسبب ما يحدث حاليا فى المنطقة من توترات.

وكشف أن الوزارت ومؤسسات الإعلام بالوطن العربي مطالبين بتدريب الإعلاميين الذين يعملون فى القنوات الرسمية.
loading...

ترشيحاتنا

كهربا يستعد لمواجهة الزمالك مع المصرى بـ التوك توك

طبيب يكشف كارثة فى السجق المباع بالأسواق

أحمد مكي يشرح: يعني إيه جزرة وقطمها جحش .. فيديو

إصابة نجم الجونة بقطع في الرباط الصليبي.. وغيابه حتى نهاية الموسم

فنانة كويتية تطلق الزغاريد بالتلفزيون المصرى

تامر أمين يعلن عن صفقات جديدة للأهلى

طبيب يكشف عن مكون لتبييض الأسنان بالمنزل

وادي دجلة يسعى لضم نجم الأهلي خلال الميركاتو الشتوي

قصة عبد الغني النجدي.. صاحب أشهر شنب في السينما كان يبيع النكتة بـ جنيه لـ إسماعيل ياسين وشكوكو

خناقة شوارع وسباب بالفرنسية فى لقاء الزمالك والمصري..صور

مصطفى يونس يفجر مفاجآت نارية حول حقيقة رحيله من المصري.. فيديو

الزمالك يفرض حظرا إعلاميا على الخواجة السويسرى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس يتفقد بعض الأكمنة الأمنية بشرم الشيخ مستقلًا الدراجة .. فيديو وصور

بعد 7 أشهر.. نجاح عملية فصل توأم ملتصق بـ 7 عمليات جراحية

لسة في أمل.. فتاة تفقد عينها بسبب السرطان وتلجأ لحيلة ذكية لاستكمال حياتها.. صور

حماة الأمير ويليام تكشف لأول مرة سر رفضها زواج ابنتها من ولي العهد البريطاني

القاهرة للصرف: 12 سيارة تسحب تجمعا كبيرا لمياه الأمطار أمام المنصة .. صور

فيديو

مصطفى يونس يسخر من عمرو الدسوقي على الهواء: انت متعرفش الكرة مبططة ولا مدورة ..فيديو
مصطفى يونس يفجر مفاجأة حول تعاقده مع المصري.. فيديو
مصطفى يونس يفجر مفاجآت نارية حول حقيقة رحيله من المصري.. فيديو
فنانة كويتية تطلق الزغاريد بالتلفزيون المصرى
فيديوجراف| اعتقال ابنة مؤسس هواوي يهدد الهدنة الأمريكية الصينية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟