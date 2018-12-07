نقيب العلاج الطبيعي: التجهيز للانتخابات بموجب دعوة القضاء الإداري رقم 30514

قال، الدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعى، إن قرار الجمعية العمومية للنقابة المنعقد بتاريخ 23 /12 /2016 جاء بتأجيل انتخابات مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية لمدة عامين.



وأضاف سعد، أنه بموجب الحكم الصادر من القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 30514 لسنة 72 يتم النظر في أحقية الجمعية العمومية للنقابة للدعوة إلى الانتخابات.



وأكد نقيب العلاج الطبيعي، فى تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الفترة التى أقرت الجمعية العمومية الأخيرة للنقابة تأجيل إجراء الانتخابات خلالها، هى عامين فقط، مضيفا أن تلك المدة لم يتبق منها سوى أقل من شهر.



واعرب سعد، أن النقابة بدأت بالفعل منذ 3 أشهر بتكليف الأمانة العامة بإعداد جداول الأعضاء بالمحافظات، تمهيدا لإجراء الانتخابات فى الوقت المناسب.