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ديني

مركز الفتوى الإلكترونية يوضح كيفية معرفة جواب صلاة الاستخارة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:48 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن حالات الإنسان تختلف بعد الاستخارة: فقد يرى رؤيا تشير عليه بالاختيار، وهذه قليلة.

وأضاف المركز، فى رده على سؤال كيف نعرف جواب الاستخارة؟ أنه قد يجد إلهامًا في نفسه بخير الأمرين، ولكن هذا يكون لمن يعرف هذا الأمر. وقد يجد صدره منشرحًا على أمرٍ ما، وهذا يفعل ما يوافق الانشراح.

وتابع: لكن قد يفقد الإنسان هذا كله، ويبقى متحيًرا، لا يدري ماذا يفعل، وهذا يُشرَع له تكرار الاستخارة، ويمكنه أيضًا استشارة أهل الخير والصلاح في الأمر الذي يقدم عليه، ثم يفعل ما أُشير به عليه، والمشورة مشروعة كما هو معلوم.

ونوه المركز بأنه على كل الأحوال فما مضى فيه بعد ذلك وتَمَّ يكون هو المختار له ولو رأى فيه شيئًا بعد ذلك لم يعجبه في الظاهر؛ فإن لله تعالى في الأمور حِكَمًا خَفِيَّةً قد لا تظهر للعبد إلا بعد حين.
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