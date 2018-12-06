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توك شو

فنانة كويتية تغنى لـ أنغام على الهواء

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:48 م
صدى البلد
البهى عمرو
قالت الفنانة الكويتية منى شداد، إنها تعشق الفنانة المصرية أم كلثوم و انغام وعبد الحليم حافظ و عبد الوهاب.

وقامت خلال حوارها ببرنامج «مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير وريهام الديب، بغناء أغنية، يا اعز واغلى واطيب قلب فسر للعالم معنى الحب للفنانة انغام.

وتفاعل الحضور معها لجمال صوتها.
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