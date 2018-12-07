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وكيل تموين أسيوط: الشخص الذى حاول الانتحار غير متزن .. فيديو

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 07:01 ص
الدكتور ، محمد إسماعيل
الدكتور ، محمد إسماعيل ، وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط
أيمن سيد
علق الدكتور ، محمد إسماعيل ، وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط ، على محاولة انتحار مواطن احتجاجا على خصم 4 أفراد من أسرته من بطاقات التموين قائلا " الدولة أعطت فترة من أجل تحديث بيانات بطاقات التموين وبالتحديد ثلاثة أشهر، موضحا أن هناك أعدادا كبيرة من المواطنين تقدموا لتصحيح البيانات وتحديثها.

وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " 90 دقيقة "، المذاع عبر فضائية " المحور"، الشخص الذي حاول الانتحار غير متزن، موضحا أنه سيتم اضافة الأفراد كاملة بعد إضافة الأرقام القومية الصحية ، والتأكد أنه على حق في إثبات أفراد أسرته.

وأكد أن وزارة الإنتاج الحربي هي المسؤولة عن عملية التصحيح، منوها أن هناك عددا من المواطنين تقدموا بتظلمات وتم التحقق وإثبات الأفراد أسرهم من جديد.
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