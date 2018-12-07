ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

تنفيذ مشروع التطوير التكنولوجي بـ4 كليات بجامعة العريش

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:19 ص
صدى البلد
احمد صالح
تنفذ جامعة العريش مشروع التطوير التكنولوجي "القياس والتقويم" حاليا بـ4 كليات هي الآداب والعلوم والعلوم البيئية والتربية والممول من وحدة تطوير المشروعات بوزارة التعليم العالي ب4 ملايين حجنية والذي بدأ اول ديسمبر الجاري.

وفي هذا الصدد نظمت الجامعة اجتماعا برئاسة الدكتور حبش النادي، رئيس الجامعة، بحضور الدكتور أحمد البدوي مدير مركز التطوير، والدكتورة حميدة بدير مدير مركز ضمان الجودة، والدكتورة أسماء صباح مدير مركز القياس والتقويم، وأعضاء هيئة التدريس المشرفين على وحدات القياس والتقويم بكليات: التربية والعلوم الزراعية البيئية والعلوم والآداب.. وهي الكليات التي يبدأ بها المشروع لحين تعميمه على باقي كليات الجامعة.

وأكد الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش أن اللقاء كان مثمرا إلى حد كبير، ويمثل بداية قوية لبدء مشروع القياس والتقويم بالجامعة مشيرًا إلى أنه انطلاقة قوية للمشروع وعمل بنوك أسئلة وتصحيح إلكتروني في الجامعة.. على أن يتم تعميمه في باقي الكليات تباعًا. مشيرا الي انه خلال عامين سيتم تعميم المشروع علي باقي كليات الجامعة الستة

يذكر أن المشروع مقدم كمنحة من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي إلى جامعة العريش بقيمة 4 ملايين جنيه.. حيث بدئ في تنفيذه على مستوى الكليات الأربعة، وقد سبق موافقة مجلس الجامعة على تنفيذه والذي يجرى تنفيذه بالفعل في عدد 4 كليات تمهيدا لتعميمه على باقي كليات الجامعة، وهو يشمل ميكنة جميع الامتحانات والدراسات إلكترونيًا.
loading...

ترشيحاتنا

أستاذ مخ وأعصاب: أعراض أولية خطيرة تشير لحدوث جلطة المخ

دولة أسيوية تقدم مكافأة 2200 دولار لمن يتزوج وينجب.. تعرف على السبب

ثنائية وخناقة شوارع وغياب هداف الدورى ملخص لقاء الزمالك والمصري.. فيديو

الخارجية الأمريكية: على روسيا التخلص من صواريخ "9 إم 729" أو تعديلها

علي معلول مطلوب في الدوري الإنجليزي.. والفريق مفاجأة

مصطفى يونس يفجر مفاجآت نارية حول حقيقة رحيله من المصري.. فيديو

تامر أمين يعلن عن صفقات جديدة للأهلى

طبيب يكشف كارثة فى السجق المباع بالأسواق

رامي إمام ينشر صورة برفقة ياسمين عبد العزيز فى الجيم

شاهد.. الأمطار تحول شوارع الإسكندرية لبرك مياه

التحقيقات الأولية: حداد أغرق أولاده وانتحر لمشكلات مادية

شاهد.. أعمال شغب وحرائق واشتباكات بين متظاهرين والشرطة في أثينا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللون البينك يسيطر على أزياء نجمات بريطانيا في حفل BIFA

الرئيس يتفقد بعض الأكمنة الأمنية بشرم الشيخ مستقلًا الدراجة .. فيديو وصور

بعد 7 أشهر.. نجاح عملية فصل توأم ملتصق بـ 7 عمليات جراحية

لسة في أمل.. فتاة تفقد عينها بسبب السرطان وتلجأ لحيلة ذكية لاستكمال حياتها.. صور

حماة الأمير ويليام تكشف لأول مرة سر رفضها زواج ابنتها من ولي العهد البريطاني

فيديو

جمال الغندور: التحكيم يحتاج إلى إصلاح بشكل يومي .. فيديو
جمال الغندور: بعض الحكام المتقدمين للاختبارات يتخذون المهنة أكل عيش..فيديو
مصطفى يونس يسخر من عمرو الدسوقي على الهواء: انت متعرفش الكرة مبططة ولا مدورة ..فيديو
مصطفى يونس يفجر مفاجأة حول تعاقده مع المصري.. فيديو
مصطفى يونس يفجر مفاجآت نارية حول حقيقة رحيله من المصري.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟