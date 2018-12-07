تنفيذ مشروع التطوير التكنولوجي بـ4 كليات بجامعة العريش

تنفذ جامعة العريش مشروع التطوير التكنولوجي "القياس والتقويم" حاليا بـ4 كليات هي الآداب والعلوم والعلوم البيئية والتربية والممول من وحدة تطوير المشروعات بوزارة التعليم العالي ب4 ملايين حجنية والذي بدأ اول ديسمبر الجاري.



وفي هذا الصدد نظمت الجامعة اجتماعا برئاسة الدكتور حبش النادي، رئيس الجامعة، بحضور الدكتور أحمد البدوي مدير مركز التطوير، والدكتورة حميدة بدير مدير مركز ضمان الجودة، والدكتورة أسماء صباح مدير مركز القياس والتقويم، وأعضاء هيئة التدريس المشرفين على وحدات القياس والتقويم بكليات: التربية والعلوم الزراعية البيئية والعلوم والآداب.. وهي الكليات التي يبدأ بها المشروع لحين تعميمه على باقي كليات الجامعة.



وأكد الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش أن اللقاء كان مثمرا إلى حد كبير، ويمثل بداية قوية لبدء مشروع القياس والتقويم بالجامعة مشيرًا إلى أنه انطلاقة قوية للمشروع وعمل بنوك أسئلة وتصحيح إلكتروني في الجامعة.. على أن يتم تعميمه في باقي الكليات تباعًا. مشيرا الي انه خلال عامين سيتم تعميم المشروع علي باقي كليات الجامعة الستة



يذكر أن المشروع مقدم كمنحة من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي إلى جامعة العريش بقيمة 4 ملايين جنيه.. حيث بدئ في تنفيذه على مستوى الكليات الأربعة، وقد سبق موافقة مجلس الجامعة على تنفيذه والذي يجرى تنفيذه بالفعل في عدد 4 كليات تمهيدا لتعميمه على باقي كليات الجامعة، وهو يشمل ميكنة جميع الامتحانات والدراسات إلكترونيًا.