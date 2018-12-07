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أكاديمي: هناك استهداف أمريكي للقضية الفلسطينية بشكل واضح

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:02 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية، إنهُ بَعدَ مرور عام على الاعتراف الأمريكي بِالقدس عاصمةً لإسرائيل، اتخذت الإدارة الأمريكية مَجموعة من القرارات الأخرى بِخصوص القضية الفلسطينية، أولًا كان القرار الأمريكي بِنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في 14 مايو  2018.

وأضاف أبو سعدة، خلال لقائهِ ببرنامج «وراء الحدث»، المُذاع على قناة الغد الإخبارية، أنهُ منْ الواضح أنَّ هناك استهدافًا أمريكيًا للقضية الفلسطينية بشكل عام.

ومرَّ عام على اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، تلك الخطوة التي اختارت الإدارة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب، الذكرى السبعين لنكبة الشعب الفلسطيني للقيام بها، في تحدٍ صارخ للقوانين والقرارات الدولية.
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