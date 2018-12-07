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حوادث

حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بأسوان

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
قررت النيابة العامة بأسوان حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب ضبطهم أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بمدينة أسوان.

وكانت معلومات وصلت للعقيد خالد العيسوى رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بأسوان عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب بحثا عن الآثار داخل منزل بشارع عباس فريد وسط مدينة أسوان.

وبالعرض على اللواء محمد الغول مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار كلف اللواء ناجح زكى مدير مباحث شرطة السياحة بتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة، وسرعة ضبط المتهمين وإحباط محاولات التنقيب عن الآثار.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم مداهمة المنزل وضبط المتهمين: "م.ج" ، و"ى.ر" محامى، و"ج.س" سباك، وذلك أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب داخل منزل الموظف ، وتم العثور على حفرة بأبعاد 2.5 متر × 2.5 متر، وبعمق 12 متر ، وتم ضبط أدوات الحفر بحوزة المتهمين الذين تم عرضهم على النيابة وأمرت بقرارها السابق .
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