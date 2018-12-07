مدير عام الهرم يفند لـ «صدى البلد» حقيقة فيديو تسلق السائحين

كشف أشرف محي مدير عام آثار الهرم حقيقة الفيديو الذي تم تداوله لسائحين وهما يصعدان إلى قمة الهرم.



وقال في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: الفيديو غير صحيح، حيث إن المنطقة الأثرية يتم إخلاؤها من الساعة 5 مساء،وشرطة السياحة والآثار تؤمنها جيدا.



وتابع: كما أن حجم الحجارة التي ظهرت أنها للهرم في الفيديو مختلفة وليست بنفس حجم حجارة الهرم الحقيقية.



وقال إن عملية صعود الهرم متعبة جدا خاصة إلى القمة، وليس من السهل على أي شخص القيام بها، وكما أنها تحتاج لأدوات خاصة للتسلق.



وأضاف: السائحان ما هما إلا مغامرين يريدان الشهرة، بأن يرتبط اسمهما بالهرم، وفي جميع الأحوال سأرفع مذكرة إلى رؤسائي والإدارات المختصة في الوزارة للتحقيق في الموضوع.



كان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو وصورا لسائح دنماركي برفقته سائحة دنماركية وهما يتسلقان أحد الأهرامات بالجيزة في المساء.



وقال مصدر بوزارة الآثار، إن الوزارة تحقق فى صعود السائحين للهرم في هذا التوقيت والمشاهد التى تداولها البعض لهم وهما يمارسان الحب أعلى قمة الهرم. وكشف المصدر أن مسألة تسلق الهرم أمر مجرم قانونا، علاوة على ارتكاب أفعال منافية للآداب العامة.



وأضاف المصدر أنه يتم بحث احتمالية أن تكون هذه المشاهد منفذة باستخدام الخدع التصويرية، مشير إلى أن المنطقة الأثرية تغلق أبوابها في تمام الخامسة وتسلم لشرطة السياحة والآثار، ولكن الفيديو المتداول يبدو أنه التقط مساء.



جدير بالذكر، أن الكثير من متابعى مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا مقطع فيديو وصورا لمصور دنماركى يدعى أندريس هافيد قام بتسلق الهرم برفقة صديقته حيث يوثق الفيديو عملية صعودهما حتي قمة الهرم.