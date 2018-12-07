مناقشة إشكالية التأصيل فى المسرح العربى بثقافة أسوان .. صور

نظمت الهيئة العامة قصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة ببيوت وقصور الثقافة التابعة لفرع ثقافة أسوان .



ففى قصر ثقافة أسوان تم تنظيم محاضرة "البلاغة فى الشعر العربى" ألقاها الشاعر حسنى الاتلاتى ، وعقدت محاضرة "الإسعافات الأولية" ألقاها فتحى على سليمان مثقف صحى ، بجانب عقد محاضرة "أبطال من مصر" الربان عمر عز الدين أحد الضفاع البشرية ألقاها خالد حسن موجه صحافة .



وفى قصر ثقافة الطفل بخور عواضة أقيمت مسابقة ثقافية ودينية أدراها عبد الدايم حجاجى ، وأقام قصر ثقافة كوم أمبو مكتبة متنقلة تشمل بعض كتب إصدارات الهيئة المختلفة بمركز شباب الخور بحرى ، وفى قصر ثقافة دهميت أقميت مناقشة كتاب "إشكالية التأصيل فى المسرح العربى" للمؤلف هيثم الخوجة أدارها المخرج مؤمن فتح الله ، وفى قصر ثقافة حسن فخر الدين عقدت محاضرة (دور النقد فى سيرة الأدب العربى) ألقاها القاص ياسر باشرى ، وفى بيت ثقافة ادفو عقدت محاضرة "قاسم أمين محرر المرأة المصرية" ألقتها يسرا على .



وفى بيت ثقافة كلابشة أقيمت ورشة بيئية "لأعمال الخرز" أدارتها المدربة بدرية حامد وذلك ضمن نشاط نادى المراة ، وعقدت مكتبة ادندان محاضرة "منظومة القيم الإيجابية فى شارعنا المصرى" ألقاها فيصل عكاشة ، لطلاب مدرسة ادندان الاعدادية المشتركة .



وفى مكتبة السلام أقيمت ورشة تعليم "الخط العربى" أدارتها سناء عبد النبى بمدرسة محمد الدمرداش الابتدائية ، وفى مكتبة درة النيل أقيمت مناقشة كتاب "حيوانات الغابة" أدارتها إسراء محمد .

