ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

مناقشة إشكالية التأصيل فى المسرح العربى بثقافة أسوان .. صور

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 05:39 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
نظمت الهيئة العامة قصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة ببيوت وقصور الثقافة التابعة لفرع ثقافة أسوان .

ففى قصر ثقافة أسوان تم تنظيم محاضرة "البلاغة فى الشعر العربى" ألقاها الشاعر حسنى الاتلاتى ، وعقدت محاضرة "الإسعافات الأولية" ألقاها فتحى على سليمان مثقف صحى ، بجانب عقد محاضرة "أبطال من مصر" الربان عمر عز الدين أحد الضفاع البشرية ألقاها خالد حسن موجه صحافة .

وفى قصر ثقافة الطفل بخور عواضة أقيمت مسابقة ثقافية ودينية أدراها عبد الدايم حجاجى ، وأقام قصر ثقافة كوم أمبو مكتبة متنقلة تشمل بعض كتب إصدارات الهيئة المختلفة بمركز شباب الخور بحرى ، وفى قصر ثقافة دهميت أقميت مناقشة كتاب "إشكالية التأصيل فى المسرح العربى" للمؤلف هيثم الخوجة أدارها المخرج مؤمن فتح الله ، وفى قصر ثقافة حسن فخر الدين عقدت محاضرة (دور النقد فى سيرة الأدب العربى) ألقاها القاص ياسر باشرى ، وفى بيت ثقافة ادفو عقدت محاضرة "قاسم أمين محرر المرأة المصرية" ألقتها يسرا على .

وفى بيت ثقافة كلابشة أقيمت ورشة بيئية "لأعمال الخرز" أدارتها المدربة بدرية حامد وذلك ضمن نشاط نادى المراة ، وعقدت مكتبة ادندان محاضرة "منظومة القيم الإيجابية فى شارعنا المصرى" ألقاها فيصل عكاشة ، لطلاب مدرسة ادندان الاعدادية المشتركة .

وفى مكتبة السلام أقيمت ورشة تعليم "الخط العربى" أدارتها سناء عبد النبى بمدرسة محمد الدمرداش الابتدائية ، وفى مكتبة درة النيل أقيمت مناقشة كتاب "حيوانات الغابة" أدارتها إسراء محمد .
loading...

ترشيحاتنا

تامر أمين يعلن عن صفقات جديدة للأهلى

استشاري طب نفسي يكشف أسباب تواجد الخيانة بين الرجل والمرأة

شاهد.. سعد لمجرد بصحبة 3 فتيات بعد خروجه من السجن

مناقشة إشكالية التأصيل فى المسرح العربى بثقافة أسوان .. صور

مستحضرات تجميل تسبب بلوغ الفتيات بسن صغير

شاهد.. رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجند بأحد أكمنة شرم الشيخ

مصطفى قمر: عمرو دياب طلب غناء سكة العاشقين ورفضت

أم وابنتها تشتكيان بعضهما على الهواء وأمين الفتوى يصلح بينهما.. فيديو

برلماني:التعاون المصري السوداني يرفع مستويات الأمن الغذائي للبلدين

كيف أسيطر على الخوف؟ أمين الفتوى يجيب

وزير الخارجية البحريني يطلق تصريحات مثيرة بشأن إسرائيل

البنتاجون يهدد تركيا بعقوبات قاسية حال استمرارها في الحصول على إس-400 الروسية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لون مانكير ميجان ماركل وكيت ميدلتون موضة شتاء 2019

اللون البينك يسيطر على أزياء نجمات بريطانيا في حفل BIFA

الرئيس يتفقد بعض الأكمنة الأمنية بشرم الشيخ مستقلًا الدراجة .. فيديو وصور

بعد 7 أشهر.. نجاح عملية فصل توأم ملتصق بـ 7 عمليات جراحية

لسة في أمل.. فتاة تفقد عينها بسبب السرطان وتلجأ لحيلة ذكية لاستكمال حياتها.. صور

فيديو

جمال الغندور: التحكيم في كأس العالم حلمي منذ 38 عاما..فيديو
جمال الغندور: التحكيم يحتاج إلى إصلاح بشكل يومي .. فيديو
جمال الغندور: بعض الحكام المتقدمين للاختبارات يتخذون المهنة أكل عيش..فيديو
مصطفى يونس يسخر من عمرو الدسوقي على الهواء: انت متعرفش الكرة مبططة ولا مدورة ..فيديو
مصطفى يونس يفجر مفاجأة حول تعاقده مع المصري.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟