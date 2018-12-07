قصة جريمة.. مريض نفسى يذبح والدته بمنجل بكوم أمبو لخلافات عائلية

قام فريق من نيابة كوم أمبو بأسوان يرافقه قوة من مباحث مركز الشرطة بالانتقال إلى قرية فارس لتمثيل مسرح جريمة قيام مريض نفسى بقتل أمه بالمنجل حيث قام القاتل بتمثيل واقعة الاعتداء على أمه بالمنجل أمام فريق النيابة والمباحث.



تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان من ضبط قاتل والدته الذى قام بذبحها بمنجل بقرية فارس ، وكان مركز شرطة كوم أمبو تلقى بلاغًا أمس الأول من أهالى قرية فارس يفيد بوقوع جريمة قتل قام على أثرها شاب بذبح والدته بإستخدام منجل زراعى وأشار بعض الأهالى إلى أن السبب فى حدوث هذه الجريمة هو أن المتهم يعانى من مشاكل نفسية .



وعلى الفور إنتقل فريق من النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة، وتبين من التحقيقات الأولية أن المتهم يدعى "ح.م.ح" 28 سنة – مزارع ، والمجنى عليها والدته تدعى"ف.م"، وذلك بسبب خلافات عائلية .