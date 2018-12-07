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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: على روسيا التخلص من صواريخ "9 إم 729" أو تعديلها

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:40 ص
صدى البلد
أ ش أ
صرحت مسؤولة أمريكية بارزة ، أمس الخميس ، بأن على روسيا التخلص من صواريخ كروز من طراز "9 إم 729" القادرة على حمل أسلحة نووية وقاذفاتها أو أن تقوم بتعديل مدى الأسلحة لتكون مطابقة لما تنص عليه معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى وتتجنب خروج الولايات المتحدة منها.

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية أن نائب وزير الخارجية الأمريكي للرقابة على الأسلحة والأمن الدولي أندريا تومسون طالبت روسيا بذلك ، مضيفة أنه ينبغي أن يتم ذلك بطريقة يمكن التحقق منها.

ونقلت القناة عن السفير الأمريكي في روسيا جون هنتسمان قوله "إن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى لا يعني ابتعادنا عن نطاق الحد من التسلح".

وأضاف هنتسمان "نظل ملتزمين بالحد من التسلح إلا أننا نريد شريكًا يمكن الوثوق به" ، مشيرًا إلى أن واشنطن لا تثق في موسكو بشأن هذه المعاهدة.
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