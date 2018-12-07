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أخبار العالم

الجمعية العامة للأمم المتحدة ترفض مشروع قرار أمريكي ضد حركة حماس

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 06:41 ص
صدى البلد
أ ش أ
رفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، مساء الخميس ، مشروع القرار الأمريكي الذي يدين حركة حماس الفلسطينية.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن 87 دولة صوتت لصالح مشروع القرار الأمريكي ضد حركة حماس ، بينما صوتت 57 دولة ضد مشروع القرار ، وامتنعت عن التصويت 33 دولة ، مشيرة إلى أن مشروع القرار لم يحقق أغلبية الثلثين.

وكانت الجمعية العامة للأمم الأمم المتحدة قد اعتمدت نسبة الثلثين كشرط لقبول القرار الأمريكي ضد حركة حماس.
كانت الرئاسة الفلسطينية قد دعت ، الخميس ، دول العالم إلى التصويت ضد مشروع القرار الأمريكي في الأمم المتحدة لإدانة حركة حماس.

ويطالب مشروع القرار الأمريكي ، الذي فشلت مساعي تمريره ، بإدانة الهجمات الصاروخية من جانب حماس ضد اسرائيل ، كما يدعو إلى وضع حد لجميع ما وصفها بالأعمال الاستفزازية لحماس والفصائل الفلسطينية الأخرى.
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