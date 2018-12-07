موسكو: واشنطن تهدف إلى تفكيك الآلية العالمية للحد من الأسلحة في الفضاء الخارجي

قالت وزارة الخارجية الروسية ، أمس الخميس ، إن معارضة الولايات المتحدة للوثائق الروسية بشأن عدم نشر أسلحة في الفضاء تشير إلى أن واشنطن تهدف إلى تفكيك الآلية الحالية للحد من التسلح.



وأضافت الوزارة ـ في بيان أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - " إن تدمير الإجماع على القرار المشترك بشأن إجراءات الشفافية وبناء الثقة في أنشطة الفضاء الخارجي من قبل واشنطن بمثابة إشارة تنذر بالخطر".



وتابعت "إننا نعتبر التغيير الدراماتيكي في موقف واشنطن من هذه الوثيقة والانتقال من أسمى أشكال الدعم - التأليف المشترك - إلى التصويت ضد كإثبات قوي آخر لجهود واشنطن الرامية إلى تفكيك السيطرة الحالية على التسلح وعدم الانتشار ، إن النظام يعيق أي خطوات ايجابية في هذا المجال".