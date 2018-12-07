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أخبار العالم

سفير أمريكا بموسكو: واشنطن لا ترى في روسيا شريكا موثوقا في معاهدة التخلص من الصواريخ

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:30 ص
صدى البلد
أ ش أ
قال السفير الأمريكي لدى موسكو جون هنتسمان، أمس الخميس، أن بلاده لا ترى في روسيا شريكا موثوقا في معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، كما أنها لا ترى رغبة لديها في الالتزام بالمعاهدة.

وقال هنتسمان - في تصريحات بثتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية ـ "نحن والناتو ذهبنا بعيدا من أجل الحفاظ على المعاهدة ، لكن أحدا لا يصدق أن روسيا تعتزم حل هذه المشكلة التي تسببت بها بنفسها ، وأنها ستعود لتنفيذها (المعاهدة) ، روسيا لم تظهر أي نوايا للعودة للالتزام بالمعاهدة".

وأضاف "نحن ملتزمون بالرقابة على التسليح ، لكننا لا نرى في روسيا شريكا موثوقا في معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، وفي غيرها من الاتفاقيات التي تنتهكها".
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