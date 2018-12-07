طرد صحفية أسترالية من البرلمان بسبب ملابسها

تسببت ملابس كانت ترتديها صحفية أسترالية في طردها من شرفة الصحافة وذلك أثناء حوار كان يدور في القاعة لأنها كانت ترتدي بلوزة بأكمام قصيرة اعتبرت أنها غير لائقة.



فنشرت الصحفية باتريسيا كارفيلاس، التي تعمل لدى المؤسسة الأسترالية للإرسال، صورة البلوزة معلقة أنه قد طلب منها مغادرة البرلمان بسبب ملابسها.



وفي التفاصيل، طلبت مشرفة من باتريسيا ارتداء سترة لتغطية ذراعيها، فعندما رفضت باتريسيا القيام بذلك، طردت من الشرفة.



وأشعل هذا الموضوع رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث عبروا عن غضبهم تجاه هذا القرار.