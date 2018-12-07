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فن

رامي مالك ضمن قائمة جولدن جلوب

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 03:01 ص
رامي مالك
رامي مالك
شيرى نبيل
رشحت جائزة جولدن جلوب الممثل الأمريكي المصري الأصل رامي مالك، ضمن ترشيحاتها النهائية لأفضل ممثل لهذا العام عن فيلمه "أغنية بوهيمية - bohemian rhapsody".

وتضم "جولدن جلوب" أعضاء رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية للأعمال السينمائية والتلفزيونية، وتعد مؤشرا مهما ومقياسا للأفلام والنجوم المتنافسين في حفل جوائز الأوسكار الذي ينطلق بداية العام المقبل.

ويقام الحفل السنوي لتوزيع جوائز جولدن جلوب السادس والسبعين، في السادس من يناير بفندق بيفرلي هيلتون وسيذاع على الهواء مباشرة بحسب موقع مجلة فاريتي الأمريكية.
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