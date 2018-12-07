جمال الغندور: التحكيم في كأس العالم حلمي منذ 38 عاما..فيديو

قال جمال الغندور، الخبير التحكيمي، إن هدفه منذ دخوله مجال التحكيم في عام 1980 كان التحكيم في مباريات كأس العالم.



وأضاف الغندور، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن العالم كله يعاني من نقص المواهب في مجال التحكيم وليس مصر فقط.



وأشار جمال الغندور، الخبير التحكيمي إلى أنه عندما دخل في مجال التحكيم في عام 1980 قابله الراحل الكابتن عزت العشماوي رئيس لجنة حكام المنطقة وبجواره الكابتن حسين فهمي، وأجابهم أنه يريد اختار لجنة التحكم للتواجد في كأس العالم.