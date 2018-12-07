ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

جمال الغندور: التحكيم في كأس العالم حلمي منذ 38 عاما..فيديو

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 06:21 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال جمال الغندور، الخبير التحكيمي، إن هدفه منذ دخوله مجال التحكيم في عام 1980 كان التحكيم في مباريات كأس العالم.

وأضاف الغندور، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن العالم كله يعاني من نقص المواهب في مجال التحكيم وليس مصر فقط.

وأشار جمال الغندور، الخبير التحكيمي إلى أنه عندما دخل في مجال التحكيم في عام 1980 قابله الراحل الكابتن عزت العشماوي رئيس لجنة حكام المنطقة وبجواره الكابتن حسين فهمي، وأجابهم أنه يريد اختار لجنة التحكم للتواجد في كأس العالم.
loading...

ترشيحاتنا

حكم من يصلي جالسًا مع قدرته على القيام

أمين الفتوى يوضح كيفية قضاء أيام الفطر في رمضان طوال السنة

فودة يشهد عرضا حيا للفن التشكيلي للمشاركين في بينالي شرم الشيخ الدولي

الجمعية العامة للأمم المتحدة ترفض مشروع قرار أمريكي ضد حركة حماس

هل لمس الطبيب للمريضة ينقض الوضوء

السفارة الأمريكية بالقاهرة:حملة 16 يوما تستهدف مستقبل خال من العنف ضد المرأة

أستاذ مخ وأعصاب يوضح طرق التعامل مع الجلطات الدماغية في المستشفيات

فودة يلتقي بمنظمي ومسئولي الشركات السياحة الرومانية للترويج لمدينة شرم الشيخ

فتح لواشنطن: فشل مشروعكم في الجمعية العامة يكشف فشل سياستكم الظالمة

شاهد.. رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجند بأحد أكمنة شرم الشيخ

مفتي الجمهورية: حديث خير أجناد الأرض ثابت وصحيح .. فيديو

جبرائيل: قانون الكنائس الجديد خطوة جيدة ولكن المشكلة في التطبيق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لون مانكير ميجان ماركل وكيت ميدلتون موضة شتاء 2019

اللون البينك يسيطر على أزياء نجمات بريطانيا في حفل BIFA

الرئيس يتفقد بعض الأكمنة الأمنية بشرم الشيخ مستقلًا الدراجة .. فيديو وصور

بعد 7 أشهر.. نجاح عملية فصل توأم ملتصق بـ 7 عمليات جراحية

لسة في أمل.. فتاة تفقد عينها بسبب السرطان وتلجأ لحيلة ذكية لاستكمال حياتها.. صور

فيديو

جمال الغندور: التحكيم في كأس العالم حلمي منذ 38 عاما..فيديو
جمال الغندور: التحكيم يحتاج إلى إصلاح بشكل يومي .. فيديو
جمال الغندور: بعض الحكام المتقدمين للاختبارات يتخذون المهنة أكل عيش..فيديو
مصطفى يونس يسخر من عمرو الدسوقي على الهواء: انت متعرفش الكرة مبططة ولا مدورة ..فيديو
مصطفى يونس يفجر مفاجأة حول تعاقده مع المصري.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟