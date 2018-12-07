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توك شو

تعرف على أول فتاة مصرية تحترف قيادة وإصلاح الغواصات

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 05:01 ص
بسنت بسطاوي،
بسنت بسطاوي،
توك شو
قالت بسنت بسطاوي، أول فتاة مصرية تحترف قيادة وإصلاح الغواصات تعتمد كقائد وفني غواصات آلية تحت مائية من منظمة "الإيمكا" الدولية، إنها تخرجت من كلية هندسة بترول وتعدين دفعة 2014.

وأوضحت خلال لقائها ببرنامج " إحلم "، المذاع عبر فضائية "one"، انها تخرجت من كلية الهندسة قسم بترول وتعدين بعد أن تخصصت في مجال فلزات المعادن، الخاص بصيانة ولحام خطوط البترول تحت البحر.

وأضافت أنها شاركت في مجال البحث و الغوص تحت البحر واستمرت في مجال الغوص لمدة 4 سنوات، بالإضافة إلى اعتمادها من منظمة "الإيمكا" الدولية.

وتابعت"(الإيمكا) تعد أقوى المنظمات عالميا بمجال المارين والأوفشور، ويصعب الحصول على اعتمادها".

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