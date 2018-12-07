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أخبار البلد

السفير محمود كارم: لابد من شراكة دولية لمكافحة تمويل الإرهاب

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:48 ص
صدى البلد
أماني نوار
عبر السفير محمود كارم عن أسفه لقيام بعض المصادر بالغرب بتجاهل تضحيات المدنيين والجيش والشرطة و قوات إنفاذ القانون في مصر مستشهدا بما حدث في مسجد الروضة، واستخدام ألفاظ دخيلة تصف الإرهابي بالمعارضة المسلحة معتبرا هذا التصرف مخل ولا يعبر عن الحقيقة فالإرهاب يجب أن يدان بأقوى العبارات الواضحة.

جاء ذلك أثناء مشاركته في المؤتمر السنوي الذي تنظمه مؤسسة كلية دفاع حلف الأطلنطي التابعة للحلف في روما والذي يناقش هذا العام (الإرهاب الدولي وتأثيره على الأمن والسلم الدوليين بالتركيز على الأمن الأوروبي).

ودعا كارم الى ضرورة شراكة دولية ومسؤولية عالمية لمكافحة تمويل الإرهاب، ترتكز على تحقيق أقصى مستويات التعاون والتنسيق بين الدول بهدف مكافحة الإرهاب العابر للحدود كما تتطلب معالجة العوامل التي توفر أرضية خصبة لنشر الإرهاب والأفكار المتطرفة، ومنها انتشار النزاعات الإقليمية وزيادة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ما يهيئ للجماعات الإرهابية، وإيجاد الفرصة لتجنيد الأفراد لممارسة الأنشطة غير الشرعية.

ومن الجدير بالذكر أن السفير محمود كارم يشارك بصفته عضوًا في مجلس أمناء كلية الدفاع وهو العربي الوحيد ضمن مجلس الامناء كما أنه يرأس جلسة هامة عن مصادر تمويل الإرهاب ويقدم عرضا عما تقوم به مصر في هذا المجال من جهد وتضحيات لدعم السلم الإقليمي والسلم والأمن الدوليين.

كما قام السفير بإهداء المشاركين في المؤتمر كتاب دار الإفتاء المصرية الأخير باللغة الإنجليزية والذي يفند تضليل الجماعات الإرهابية بتحوير الفتاوى الدينية لتخدم أغراضهم والرد عليها بصحيح الدين وتصويبها لتعكس سماحه الإسلام.
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