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أخبار العالم

فتح لواشنطن: فشل مشروعكم في الجمعية العامة يكشف فشل سياستكم الظالمة

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 04:41 ص
صدى البلد
حسام جابر
أكدت حركة فتح الفلسطينية أن فشل مشروع القرار الأمريكي، اليوم في الجمعية العامة، هو فشل لكل سياسات واشنطن الظالمة تجاه الشعب الفلسطيني.

ونقلت وكالة "فلسطين برس للأنباء" عن المتحدث باسم الحركة، عاطف أبو سيف أن رفض العالم ودوله لصيغة المشروع الأمريكي يؤكد أن إدارة ترامب وحيدة في هذا العالم، مشددا على أن المشاريع الهادفة لتصفية القضية الوطنية لن تنجح وأن الشعب سيظل موحدا في وجه هذه المؤامرات.

وفي نفس السياق، حيث الحركة الدبلوماسية الفلسطينية على قتالها الباسل لإحباط مشروع القرار والدور الكبير الذي قامت به لتحقيق ذلك، مشيرة إلى أن الشعب تحت قيادة الرئيس محمود عباس الحكيمة خاض هذه المعركة بشجاعة في وجه أعتى قوة في العالم، وهذا ليؤكد أن إرادة الشعوب لا تقهر وأن الجبل الفلسطيني لا تهزه الريح العاتية.

واستطرد المتحدث بالقول: الإنجاز اليوم الذي حققته القيادة الفلسطينية يضاف لقائمة الإنجازات الكبيرة التي حققتها في مواجهة دولة الاحتلال وحلفائها في واشنطن والتي شملت الحصول على عضوية الجمعية العامة والانضمام لعشرات المعاهدات الدولية وترؤوس لجان هامة في الأمم المتحدة واليوم اختبار النائب العام للمشاركة في الهيئة الاستشارية لاختيار قضاة محكمة العدل الدولية.

واختتم المتحدث بالقول أن هذا الإنجاز يجب أن يتوج بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، مؤكدا أن هذا الانتصار الفلسطيني ليعيد التأكيد على القيم الوحدوية والحاجة إلى الحفاظ عليها وتطويرها.

وكانت الجمعية العامة قد رفضت تمرير مشروع قرار أمريكي يدين حركة حماس بعد فشله في الحصول على ثلثي الأصوات.
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