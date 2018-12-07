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فن

أحمد خليل: سعيد بردود أفعال مسلسل كأنه امبارح

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
شيري نبيل
عبر النجم أحمد خليل عن سعادته البالغة بردود الأفعال التي وصلت اليه عن دوره في مسلسل " كأنه امبارح " الذي يعرض مؤخرا.

وأضاف: الحمد الله لم أتوقع نجاح الشخصية خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، فالمسلسل حقق نسب مشاهدة غير متوقعة.

مسلسل "كأنه امبارح" يشارك في بطولته رانيا يوسف وأحمد وفيق، ووفاء صادق، وإسلام جمال، ومحمد سليمان، ومحمد الشرنوبي، ومي الغيطي، وأحمد خليل ومحسن منصور، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف الكاتبة مريم ناعوم، أخرجه في البداية حاتم علي، ثم أكمله المخرج أكرم فريد.
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