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فن

غدا.."يوم من زماننا" و"اقتربت النهاية" ضمن عروض مهرجان مسرح بلا إنتاج

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 05:59 ص
صدى البلد
شيري نبيل
يعرض اليوم ضمن فعاليات مهرجان "مسرح بلا إنتاج" ، عرضين هما "يوم من زماننا" إخراج بيشوى جورج فى السادسة مساء على المسرح الصغير، و"اقتربت النهاية" إخراج صلاح الدالى فى الثامنة مساء على المسرح الكبير.

ويشارك فى هذه الدورة 13 عرضا مسرحيا، من محافظة الاسكندرية، الجيزة، المنصورة، القاهرة، وهى "أبو كاليبس" للمخرج أشرف على، "سقط صدفة" للمخرج إسماعيل إبراهيم، "أهل الكهف" للمخرج خالد شكرى، "محطة صيانة" للمخرج أنس النيلى، "يحكى أن" للمخرج أحمد عماد، "المهندس والإمبراطور آشور" للمخرج محمد عطا، "أفراح القبة" للمخرج محمود جمال مرسى، "يوم من زماننا" للمخرج بيشوى جورج، "اقتربت النهاية" للمخرج صلاح الدالى، "الخوف" للمخرج محمود حازم، "مطعم القردة الحية" للمخرج مروان عادل، "الجوزاء" للمخرج سمير نصرى، "فينال" للمخرج محمد فاروق.
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