استشاري طب نفسي يكشف أسباب تواجد الخيانة بين الرجل والمرأة

كشف الدكتور أشرف العجرودي، استشاري الطب النفسي، عن أسباب الخيانة الزوجية بين كلا من الزوجين قائلا " الخيانة تعني مخالفة العهد".



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية جيسي العاصي ببرنامج "بر الأمان"، المذاع عبر فضائية " صدى البلد"، أن أسباب الخيانة تختلف بين الرجل والمرأة، نظرا لاختلاف التركيبة النفسية بين الزوجين، موضحا أن الرغبة والشهوة هي السبب الرئيسي في الدفع إلى الخيانة بالإضافة إلى عدم امتلاكها الشخصية من ناحية الرجل.



وأوضح أن معظم الرجال في الوقت الحالي يرغبون في معرفة زوجتهم بالخيانة لهم من أجل اكتساب الثقة بنفسهم ، مضيفا أن تلك الحالة تعني عدم امتلاك الثقة لدى الرجل.



وفي صعيد آخر أكد أن سبب خيانة المرأة هي عدم تماثل أحلامها توقعاتها مع الراجل المتواجد معها بالإضافة إلى تحقيق رؤيته منذ الصغر والتي كانت تروجها.