نهى الليثي بإطلالة كاجوال على الطريقة الهوليوودية في أحدث جلسة تصوير..صور

خضعت الفنانة الشابة نهى الليثي، لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور محمد عبدالهادي، ومصفف الشعر أشرف رحيم، في أحد اللوكيشنات على الطريقة الهوليودية.



وظهرت الليثي، بإطلالة كاجوال سوداء على الطريقة الهوليودية، حيث ارتدت تيشيرت قصير اسود مع بنطلون جينز اسود انيق، مع تصفيفة شعر سريالية سوداء وميكب سيمبل هاديء مع تحديد صاخب للشفاه يبرز ملامحها الجميلة.



جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نهى الليثي، كان مشاركتها في مسلسل "بيت السلايف" والذي تم عرضه مؤخرًا على شبكة قنوات "النهار" ويشارك في بطولته بوسي، منة فضالي، حازم سمير، عبير صبري، جيهان خليل، طارق صبري، أحمد عصام، اشرف زكي، احمد صلاح حسني، عبير منير، حنان شوقي، وعدد كبير من الفنانين من تأليف عادل توفيق، اخراج محمد عبدالخالق.