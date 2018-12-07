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هيثم شوقي: لا يوجد مبرر لتبادل الخيانة بين الزوجين

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:34 ص
أرشيفية
أرشيفية
حسام الحارتي
أكد هيثم شوقي، نائب رئيس منظمة حقوق الإنسان، أنه لا يوجد مبرر من أجل تبادل الخيانة بين الزوجين .

وأضاف خلال لقائه مع الاعلامية جيسي العاصي ببرنامج "بر الأمان"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الخيانة بين الرجل والمرأة ليس لديه أي سبب علمي أو ديني من أجل تواجدها.

وأكد أنه في حالة عدم توافر الراحة بين الزوجين فلابد من اللجوء إلى الحل الشرعي وهو الانفصال، خيرا من تبادل الخيانة بينهما.

وأردف " الخيانة في القانون فرع من فروع الزينة ولذلك محرمة".
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