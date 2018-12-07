ننشر تعليمات غرفة الغوص لأعضائها خلال مؤتمر الكوميسا بشرم الشيخ

أبلغت غرفة الغوص والأنشطة البحرية أعضائها عن تلقيها إخطارا بانعقاد مؤتمر الكوميسا بمدينة شرم الشيخ بدءًا من اليوم الجمعة وحتى يوم الأحد الموافق ٩ ديسمبر ٢٠١٨ وذلك لوضع الإجراءات الخاصة لضبط سير العمل خلال فترة انعقاد المؤتمر على أن تكون العودة لممارسة الأنشطة لطبيعتها بدءً من يوم الاثنين الموافق ١٠ ديسمبر ٢٠١٨.



أوضحت الغرفة لأعضائها أنه سيتم سروح اليخوت من الساعة ٨ ص وحتى الساعة ١١ ص من سقالات ترافكو والوطنية فقط مع غلق جميع السقالات الأخرى بالمدينة.



وأشارت الغرفة إلى إمكانية استخراج التصاريح من سقالة الوطنية وترافكو و والسقالة المخصصة لأشباه الغواصات فقط ويوقف العمل بباقي السقالات ، ويمكن للرحلات المتوجه للسيسلجورم السروح في مواعيدها الطبيعية.



وتابعت أنه سيتم عودة المراكب حتي الساعة ٤:٣٠ م بالإضافة إلى السماح بسروح اليخوت إلي محمية رأس محمد مع السماح بالذهاب لموقع الكهرباء وموقع التمبل وموقع غوص أم السيد فقط مع غلق باقي مواقع الغوص حتي تيران.



سردت الغرفة ان مزاولة الأنشطة البحرية مسموح به في منطقة شرم الميه ومسموح به أيضًا لأشباه الغواصات ويخوت ذات القاع الزجاجي مع السماح بأنشطة الباراشوت في منطقة شرم الميه ، بالإضافة إلي إنه مسموح بممارسة الأنشطة البحرية المجرورات فقط بمنطقة خليج نعمة وغير مسموح بممارسة الباراشوت وغير مصرح بمغادرة الجونة الخاصة بخليج نعمة للبحر المفتوح بأي حال من الأحوال علمًا بأنه غير مسموح بمزاولة الأنشطة البحرية بأي مكان آخر علي الإطلاق بالمخالفة لما سبق ذكره.



نوهت ان تقدم طلبات رحلات السفاري قبل موعد الرحلة بيوم واحد لتحديد خط سير الرحلة مع عدم إمكانية الذهاب لتيران في تلك الفترة بالإضافة إلى ان الغوص من الشاطئ ممنوع من بعد موقع غوص رأس أم السيد وحتي تيران.



أهابت الغرفة أعضائها الالتزام بما سبق على أن تعود جميع الأنشطة لطبيعتها إبتداءً من يوم الاثنين الموافق ١٠ ديسمبر ٢٠١٨.