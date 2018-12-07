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أخبار العالم

موقع أمريكي: أوباما دفع 310 ملايين دولار لملياردير لمنع ترحيل أطفال مهاجرين

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
حسام جابر
كشف موقع "برايت بارت" الأمريكي أن الرئيس السابق، باراك أوباما منحت مؤسسة تابعة للملياردير جورج سوروس، 310 مليون دولار لمساعدة أطفال مهاجرين غير مرافقين، بتجنب الترحيل من الولايات المتحدة.

وأشار الموقع إلى ان تحقيق كشف أنه بين 2015 و2016، فإن إدارة أوباما، منحت مؤسسة "فيرا انستيتيوت أوف جوستيس" 310 مليون دولار كتعاقد لمساعدة "الأطفال الأجانب غير المرافقين" الذين جاءوا إلى الحدود الأمريكية المكسيكية، وذلك لتجنب ترحيلهم.

وأوضح التحقيق أن أوباما دفع الملايين من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين من أجل إعطاء تمثيل قانوني مباشر لهؤلاء الأطفال الأجانب غير المرافقين.

وقال مدير معهد قانون إصلاح الهجرة، الذي نشر التحقيق، ديل ويلكوكس:" حينما تدفع الحكومة الفيدرالية لقاصرين أجانب غير قانونيين لتلقي تمثيل قانوني مباشر، هذا يتعدى أكثر من خرق القانون"، مشيرا إلى أن هذه الأموال ساعدت على إطلاق سراح هؤلاء الأطفال من مؤسسات الاعتقال والانضمام إلى أسرهم وعائلتهم أو الانضمام إلى عصابات.


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