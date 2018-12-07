اليوم..مسار إجباري تحتفل بألبومها الجديد فى الإسكندرية

تحتفل اليوم فرقة مسار إجباري بإطلاق ألبومها الغنائي الجديد "الألبوم" وسط جمهورها السكندري على المسرح الكبير في مكتبة الإسكندرية عبر حفلتين متتاليتين، في الرابعة والنصف والثامنة مساء.



