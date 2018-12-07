سبوتنيك ترصد بالصور طائرة الرافال المصرية في ايديكس 2018

رصدت وكالة "سبوتنيك" الروسية في مجموعة من الصور طائرة الرافال المصرية المعروضة في معرض الأسلحة الدولي "أيديكس 2018" الذي نظمته مصر على مدار 3 أيام.



وأوضحت الوكالة في تقرير بالصور نشرته اليوم، الجمعة أن مصر عرضت العديد من الأسلحة داخل أجنحة في المعرض، بعضها منتج مصري، وأخرى إنتاج شركات أجنبية لكنها تعمل في الجيش المصري.



وبينت الوكالة أنه من بين تلك الأسلحة طائرات الرافال التي تم عرضها في جناح "رافال" داخل المعرض، والذي شمل عرض طائرات أخرى من انتاج نفس الشركة، مثل "ميراج 2000".



ولفتت الوكالة إلى أن عرض الرافال اعتمد على استخدام نماذج مصغرة تجسم تفاصيل الطائرة بدقة حتى تكون صالحة للعرض داخل قاعات إيديكس 2018.



وكانت القاهرة قد حصلت على أكثر من 10 طائرات رافال ضمن صفقتي سلاح 24 و12 طائرة رافال موقعين مع فرنسا بين عامي 2015 و2016.



واختتم معرض أيديكس 2018 فعالياته الأربعاء الماضي بمشاركة أكثر من 373 شركة عالمية ومحلية، بينها شركات عربية.



