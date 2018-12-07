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محافظات

ري الفيوم يرفض استكمال تغطية مصرف السعرانة بأبشواي والأهالي يستغيثون بالوزير

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 03:04 ص
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
أرسل سكان عزبة رجوع التابعة لقرية العلوية- بمركز أبشواي-محافظة الفيوم ، رسالة لخدمة القراء التى يقدمها موقع "صدى البلد" يشكون فيها من حالة القلق وعدم الاستقرار، نظرًا لوجود مصرف السعرانة الذي يقع علي حافة المنازل، وقد تسبب في وفاة طفلتين غرقًا بداخله.

ناشد الأهالى المسئولين بالمحافظة لتغطية المصرف حفاظًا على أرواح أطفالهم وبالفعل تمت الموافقة وأدرج فى الخطة لتغطيته على 4 مراحل كل عام جزء، وقد بدء العمل به؛ وتم تغطية جزء منه ثم استكمال الأعمال فى العام الثاني والثالث إلا أن هذا العام ما أنه مدرج بالخطة بمجلس مدينة ابشواي إلا أن ري الفيوم رفض استكمال الأعمال هذا العام، فى حين أن المصرف له ملف كامل بمجلس مدينة أبشواي به جميع الموافقات ومنها موافقة مديرية الري سابقا وأيضا تأشيرة المحافظ السابق باستكمال الأعمال أليس هذا تعطيل للمصلحة العامة وإهدار للمال العام وعليه فإننا نناشد السيد وزير الري بالتدخل وتأشيرة باستكمال باقى أعمال التغطية حفاظًا على أرواح الأطفال وصحة المواطنين.

وطالب الأهالى اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم التدخل شخصيا لإنقاذ أهالى القرية من الخطر

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو رقم الواتس 01006735360

ري الفيوم يرفض استكمال تغطية مصرف السعرانة بأبشواي والأهالي يستغيثون بالوزير
ري الفيوم يرفض استكمال تغطية مصرف السعرانة بأبشواي والأهالي يستغيثون بالوزير
ري الفيوم يرفض استكمال تغطية مصرف السعرانة بأبشواي والأهالي يستغيثون بالوزير
ري الفيوم يرفض استكمال تغطية مصرف السعرانة بأبشواي والأهالي يستغيثون بالوزير
ري الفيوم يرفض استكمال تغطية مصرف السعرانة بأبشواي والأهالي يستغيثون بالوزير
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