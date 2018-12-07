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اقتصاد

أسعار النفط تنخفض نحو 3 % بعد تأجيل أوبك لقرار بشأن الإنتاج

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 05:20 ص
صدى البلد
أ ش أ
انخفضت أسعار النفط نحو 3%، في تعاملات متقلبة، بعدما اختتمت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها الاجتماع بدون الإعلان عن قرار بخصوص خفض إنتاج الخام.

واجتمعت منظمة (أوبك) في فيينا لاتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط بالتنسيق مع منتجين من خارج المنظمة مثل روسيا وسلطنة عمان وكازاخستان، وتوصلت أوبك - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية - إلى اتفاق أولي على خفض إنتاج النفط، لكنها تنتظر التزاما من روسيا، أحد أكبر المنتجين خارج المنظمة، قبل تحديد حجم التخفيضات.

فيما غادر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك فيينا في وقت سابق عائدا إلى بلاده لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبرج، ويعود نوفاك إلى العاصمة النمساوية اليوم /الجمعة/ للمشاركة في المحادثات بين أوبك، بقيادة السعودية، وحلفائها.
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