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أخبار العالم

مدرعات لمواجهة تظاهرات السترات الصفراء ..السبت

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 07:03 ص
صدى البلد
حسام جابر
تستعد قوات الشرطة الفرنسية لمواجهة تظاهرات السبت المقبل للسترات الصفراء باستخدام مدرعات للمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات الشهر الماضي.

وذكرت شبكة "أل سي إي" الفرنسية أن قوات الدرك الفرنسية سوف تستعين بأكثر من 12 مدرعة لحماية بعض الأماكن، لا سيما مقر كاتدرائية نوتر دام دي باري.

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، نشر مدرعات مع قوات الأمن خلال التظاهرات المنتظرة السبت المقبل.

وأوضح الوزير أن 12 مدرعة سيتم نشرها في باريس السبت المقبل لحماية الأمن.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعرب قصر الإليزيه عن مخاوفه من العنف المتوقع للتظاهرات خلال "السبت الأسود" في شوارع العاصمة.

وجاء هذا في الوقت الذي استبعد الجيش الفرنسي المشاركة في عمليات حماية الأمن خلال التظاهرات المقبلة، مؤكدا أنه ليست مهمته وليس مدربا على ذلك.
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