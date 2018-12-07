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أخبار العالم

مسلمة تحصل على ميدالية الشجاعة في فرنسا بعد إنقاذها 11 معاقا من حريق

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 07:04 ص
صدى البلد
حسام جابر
تحولت مواطنة مسلمة في فرنسا إلى بطلة بعد إنقاذها لـ 11 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة من حريق، ليتم تكريمها بميدالية الشجاعة والإخلاص.

وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن فتاة مسلمة تسمى حليمة لامالي، حصلت على ميداليا من أجل إنقاذها 11 من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحيدة، من نزل بيرس نيج في منطقة ماريل سور مولدر.

ولفتت الصحيفة إلى أن قوات الإطفاء هي من سلمتها هذه الجائزة.

وبينت الصحيفة أنه بالقرب من منتصف ليل أحد الأيام سمعت حليمة، الأم لطفلين، صوت جرس الحريق، لذا بدأت في البحث عن الحريق بعد طلب رجال الشرطة.

وبالفعل وجدت حليمة الحريق، وتطوعت وحيدة لإجلاء 11 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

توضح الصحيفة أن المهمة لم تكن سهلة، إذ أنها نقلت واحدا تلو الآخر على كرسي متحرك.


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