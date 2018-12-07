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محافظات

فودة يشهد عرضا حيا للفن التشكيلي للمشاركين في بينالي شرم الشيخ الدولي

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 07:15 ص
صدى البلد
أيمن محمد
شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عرضا حيا للرسم التشكيلي حيث أدي الفنان العالمي جمال مليكه، و50 فنانا من أوروبا ومصر عرضا بالرسومات التشكيلية ضمن فعاليات بينالي شرم الشيخ الدولي الثالث للفنون بشرم الشيخ، حيث أعلن المحافظ عن إقامة البينالي الرابع بشرم الشيخ في نفس الموعد من العام القادم، مضيفا أنه سيتم تكريم الفنانين والفائزين في ختام البينالي مساء اليوم الجمعة.

ومن جانبه قدم الدكتور جمال مليكه الشكر والتقدير لمحافظ جنوب سيناء الذي يرعي بينالي شرم الشيخ لعامه الثالث على التوالي، وقام جميع الفنانين بتقديم الشكر للمحافظ، معبرين عن سعادتهم البالغة في حضورهم شرم الشيخ كمنبع للإبداع والفن، موجهين رسالة سلام من على أرض السلام لجميع العالم.

حضر اللقاء مع المحافظ اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، والفنانة ندى بسيوني، والمذيعة التلفزيونية رانيا هاشم، ومستشاري محافظ جنوب سيناء.
فودة يشهد عرضا حيا للفن التشكيلي للمشاركين في بينالي شرم الشيخ الدولي
فودة يشهد عرضا حيا للفن التشكيلي للمشاركين في بينالي شرم الشيخ الدولي
فودة يشهد عرضا حيا للفن التشكيلي للمشاركين في بينالي شرم الشيخ الدولي
فودة يشهد عرضا حيا للفن التشكيلي للمشاركين في بينالي شرم الشيخ الدولي
فودة يشهد عرضا حيا للفن التشكيلي للمشاركين في بينالي شرم الشيخ الدولي
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