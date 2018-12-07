فودة يلتقي بمنظمي ومسئولي الشركات السياحة الرومانية للترويج لمدينة شرم الشيخ

أقام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مأدبة عشاء بأحد الفنادق الكبرى بمدينة شرم الشيخ، لـ 126 فردا يمثلون أكثر من 30 شركة ترويج سياحي رومانية، وذلك في إطار الترويج السياحي لشرم الشيخ، ضمن مجهودات المحافظ ، لفتح أسواق جديدة وجذب شركات سياحة جديدة لتنشيط الحركة السياحية بالمدينة.



وعقد فوده مؤتمرا صحفيا بحضور حسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات السياحية، حيث رحب بالحضور واستعرض المقاصد السياحية بالمدينة، وأوضح النشاط السياحي داخل شرم الشيخ خلال الشهور القليلة الماضية، مشيرا لاستضافة شرم الشيخ لمنتدى شباب العالم الذي شارك فيه أكثر من 5000 مشارك من الشباب ورؤساء الدول ورؤساء الوفود، والمنظمات الدولية، والذي تم نقل فعالياته لجميع دول العالم على الهواء مباشرة، تبعه مؤتمر التنوع البيئي والبيولوجي شارك فيه 7000 مشارك، بالإضافة لعدة فعاليات دولية أخري، مضيفا أن المدينة تستعد لاستضافة مؤتمر أفريقيا 2018، يشارك فيه 1000 مشارك من أفريقيا والمنظمات الدولية وبعض الرؤساء الأفارقة، مؤكدا أن شرم الشيخ تتمتع بالأمن والأمان وأنها من أفضل المنتجعات السياحية على مستوى العالم.



وأعرب المحافظ عن سعادته بوجود 126 مسؤولا عن شركات السياحة الرومانية على أرض شرم الشيخ، مشيرًا إلى أنها فرصة جيدة لنقل جمال وسحر شرم الشيخ إلى الشعب الروماني ودعوته لزيارتها، لافتا إلى أن العلاقة المصرية الرومانية علاقة قديمة وتاريخية.



ورحب حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة بالوفد السياحي الذي يزور شرم الشيخ للتعرف على الأماكن والمنتجعات السياحية للترويج السياحى بغرض تنظيم رحلات سياحية إلى شرم الشيخ.



من جانبهم، عبر ممثلو شركات السياحة الرومانية عن سعادتهم بتواجدهم في شرم الشيخ معبرين عن انبهارهم بما رأوه بالمدينة خلال رحلتهم التي استمرت 3 أيام زاروا فيها العديد من الفنادق، والمقاصد السياحية، والسوق القديم وقاموا بسهره ليليه داخل جبال شرم الشيخ، كما أشادوا بمستوى الخدمة داخل الفنادق والنظافة والجمال والأمن داخل شرم الشيخ، وأعربوا عن إعجابهم بالتطوير الذي شاهدوه بالمدينه بالمقارنة بالسنوات السابقة.



وأكدوا أن ما رأوه سوف يتم ترجمته عمليا بتنظيم رحلتين أسبوعيا من رومانيا إلى شرم الشيخ مع بداية أبريل 2019، عن طريق شركات الطيران الرومانية المملوكة لتلك الشركات السياحية، سيتم زيادة عدد هذه الرحلات بعد التعاقد أو شراء طائرات إضافية،

ثم قاموا بالتقاط صورة جماعية تذكارية تعبيرا عن سعادتهم باللقاء.