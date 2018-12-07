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أخبار العالم

سيف الإسلام يعود ويطالب المشاركة في المؤتمر الوطني الشهر المقبل

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 07:16 ص
صدى البلد
حسام جابر
كشف منسق الفريق السياسي لنجل العقيد الليبي الراحل، معمر القذافي، أن الفريق السياسي لسيف الإسلام، سلم رسالة تضم حل للأزمة الليبية التي تعصف بالبلاد، إلى الخارجية الروسية، موضحة أن سيف الإسلام يريد المشاركة في المؤتمر الوطني الذي تنظمه الأمم المتحدة للفصائل الليبية في يناير المقبل.

ونقلت وكالة "سكاي نيوز" عمن محمد بوعجيلة، المقرب من سيف الإسلام أن الفريق السياسي لسيف الإسلام قابل بعض المسؤولين الروس وناقشهم بشأن أمن ليبيا واستقرارها ودور سيف الإسلام تحديدا في هذه المعضلة، ورؤيته للحل ودعمه للمؤتمر الليبي الذي دعت إليه الأمم المتحدة في يناير المقبل.

واستطرد بوعجيلة:" سيف الإسلام يريد أن يحضر الملتقى الوطني الجامع الذي وعد به المبعوث الدولي لدى ليبيا، غسان سلامة، خلال إفادته الأخيرة أمام مجلس الأمن، لكن ذلك يتوقف على الجهة المنظمة ورغبة الليبيين.

وأشار في تصريحات لـ "سكاي نيوز" الإخبارية، إلى أن سيف الإسلام يرى الملتقى المنتظر في يناير المقبل، خطوة هامة ومخرجا للأزمة أو على الأقل فرصة لاجتماع الفصائل الليبية المختلفة.

وعن سبب اختيار روسيا تحديدا لكي يرسل نجل القذافي رسالته إليها قال بوعجيلة: "موسكو تتفهم جيدا الوضع في ليبيا، كما أنها تدعم الملتقى، وتريد نتيجة إيجابية له".

وأوضح بوعجيلة الذي كان أحد المشاركين في تسليم رسالة سيف الإسلام لموسكو:" شكرنا روسيا على دورها ومساهمتها في حل المشاكل الليبية".

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