مسئول عراقي: سنستغني عن الغاز الإيراني نهائيا خلال عامين

كشف رئيس شركة غاز الجنوب الحكومية العراقية، حيان عبد الغني، أن بلاده تحتاج إلى عامين على الأقل لتعزيز انتاجها من الغاز لوقف استيراد الغاز الإيراني المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء في العراق.



وأشار عبد الغني إلى أن من المتوقع أن يصل إنتاج العراق من الغاز إلى 1.3 مليار قدم مكعبة يوميا بحلول نهاية 2020، أي بزيادة قدرها 400 مليون قدم مكعبة يوميا عن المستويات الحالية.



ونقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية عن عبد الغني:" انتاج العراق الحالي من الغاز لا يكفي لسد حاجة محطات الكهرباء، ولذلك نحن مازلنا نستورد الغاز من إيران، نحتاج على الأقل 24 شهرا لتشغيل مشاريع الغاز الجديدة وبدء الإنتاج".



وأعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي أن العراق يمكنه مواصلة استيراد الغاز الطبيعي وإمدادات الطاقة من إيران لمدة 45 يوما مادام لا يدفع لإيران بالدولار الأميركي. وبدأ سريان العقوبات التي تستهدف قطاع النفط الإيراني في 5 نوفمبر.



وذكر مسؤولون عراقيون، أن بغداد تسعى إلى تجديد وتمديد الإعفاء من العقوبات، حيث تحتاج مزيدا من الوقت لإيجاد مصدر بديل.