الوكالة الأمريكية للتنمية: ندعم مبادرات القطاع الخاص لضمان سلامة المرأة العاملة

قامت وكالة التنمية الأمريكية من خلال برنامج المعونة الأمريكية مصر بإتاحة مساحات عمل آمنة وصديقة للسيدات يمكنها التصدى للتحرش الجنسي، وتضمن إتاحة فرص عمل متكافئة، وذلك ضمن من مبادرة نعمل سويًا مع قطاع الأعمال الزراعي في مصر مثل مجموعة دالتكس و الدقهلية للتنمية الزراعية وغيرها.



وأوضحت الوكالة في بيان لها أنها تعمل على توفير التدريب بشأن عدم التمييز، وتوفير سبل الانتقال الآمن ورعاية أطفال السيدات العاملات، وتشجيع السيدات المؤهلات لتولّي الوظائف القيادية.



كما أعربت وكالة التنمية الأمريكية عن سعادتها لقيام المعونة الأمريكية مصر بدعم مبادرات القطاع الخاص التي تضمن صحة وسلامة السيدات العاملات.



وفي سياق آخر كشفت الوكالة عن مشاركة أكثر من 500 سيدة وفتاة في ندوات الدفاع عن النفس برعاية المعونة الأمريكية مصر و صندوق الأمم المتحدة للمرأة، مشيرة إلى أنه قد ثبت أن التعرف على تكتيكات الدفاع عن النفس يساعد على ردع ومنع الاعتداء.



وبيًنت ان هذا النوع من المبادرات دها المجتمع المحلي والتي تهدف إلى زيادة ثقة المرأة بنفسها عند مواجهة أي اعتداء. بات امرا ضروريا لحماية المرأة ضد الأخطار والاعتداءات التي قد تواجهها.