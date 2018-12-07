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أخبار العالم

السعودية تطلق قمرين صناعيين بتصميم وتنفيذ محلي إلى الفضاء

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 07:22 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
انطلق، صباح الجمعة، قمرا (سات 5 أ) و(سات 5 ب) السعوديان إلى الفضاء بعد تطويرهما محليًا في أكتوبر الماضي، حيث يتميزان بالاستشعار عن بعد عالي الدقة وقد صنعا لأغراض الاستطلاع.

ووفقًا لموقع « العربية »وأُطلق القمران من الصين ليتبعا عددًا من الأقمار بدأت بإطلاقها السعودية إلى الفضاء منذ 14 عامًا.

كما وضعا على متن الصاروخ لونغ مارش 2D وكانا على منصة الإطلاق في قاعدة جيوغوان.

وجرى تطوير القمرين وبناء أنظمتهما في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وهما نتاج خبرات أكثر من 120 مختصًا سعوديًا في مجالات الميكانيك والاتصالات والهندسة الرقمية والطاقة وأنظمة التحكم والبرمجة وغيرها.

وعمل هؤلاء المختصون على تطوير القمرين وفق معايير النظام الأوروبي من حيث التصميم والتصنيع.

كذلك ينضم مشروع "سعودي سات 5" إلى إنجازات حققتها السعودية في مجال الفضاء والأقمار الصناعية، إذ أطلقت في السابق 13 قمرًا صناعيًا وشاركت في مهمة استكشافية للقمر شانغي 4 مع الجانب الصيني.

يذكر أن لدى السعودية أيضًا نظاما متطورا لتتبع ومراقبة السفن التجارية بالأقمار الصناعية، وتغطية يومية شاملة لحركة السفن تشمل نحو 30 ألف سفينة حول العالم.
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