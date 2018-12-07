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أخبار العالم

«المسح الجيولوجي» الأمريكية: زلزال بقوة6.2 يضرب جزيرة بالمحيط الهادي

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 08:15 ص
صدى البلد
أ ش أ
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم /الجمعة/ إن زلزالا قويا بلغت شدته 6.2 على مقياس ريختر ضرب شرقي جزر لويالتي قرب نيو كاليدونيا في جنوب المحيط الهادي.

وأوضحت الهيئة - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية - أن الزلزال وقع على عمق 26 كيلومترا وعلى بعد نحو 189 كيلومترا شرقي وجنوب شرقي تاديني في جزر لويالتي، فيما لم تصدر تحذيرات من مركز التحذير من موجات المد "تسونامي" في المحيط الهادي.

يأتي ذلك بعد وقوع زلزال قوته 7.6 درجات على مقياس ريختر قبالة أرخبيل نيو كاليدونيا الفرنسي - الأربعاء الماضي - ما استدعى تحذيرا من حدوث تسونامي في المحيط الهادي.
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