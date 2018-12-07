الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الباردة والأمطار

قال الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد ، إن الموجة التي تضرب البلاد والتي من أهم مظاهرها الأمطار وسقوط الأمطار مستمر حتى يوم الأحد المقبل .



وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية له مع التليفزيون المصري، أن فرص سقوط الأمطار لا تزال قائمة اليوم، ولكن بشكل قليل عن الأيام الماضية وخاصة بمحافظة القاهرة والوجه البحري، موضحًا أن هناك استقرارا تدريجيا في درجات الحرارة بداية من اليوم وحتى الأحد المقبل .



ونصح المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاص المواطنين ممن يتعرضون للطقس خلال الساعات الأولى من الصباح .



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة :-





