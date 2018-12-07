أكاديمية الطيران تعقد دورة تدريبية في أمن الشحن الجوي بالسعودية

عقدت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران المدنى، برئاسة الطيار الياس صادق، الدورة التدريبية "أمن الشحن الجوي المتقدمة" اعتبارا من 2 ديسمبر وتنتهى في 12 ديسمبر لبعض القيادات من المملكة العربية السعودية بمبنى وزارة الطيران المدني.



وحضر التدريب نخبة متميزة من المدربين وعلى رأسهم حسين محب الخبير الدولى فى مجال الأمن والشحن الجوى.



وتناقش الدورة الطرق والأساليب المتطورة في كيفية حماية وأمن الشحن الجوي، ومفاهيم أمن البضائع، وأساليب الكشف الأمني على البضائع و الضوابط الأمنية الأخرى.