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الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار على الوجه البحري واضطراب الملاحة بالبحر الأحمر والمتوسط

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 08:20 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا، ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء، قد تمتد إلى القاهرة.

وأوضحوا أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 3 أمتار و3 أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين ومترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى، على مدن ومحافظات مصر: "القاهرة 19/14، الإسكندرية 18/12، بورسعيد 19/15، الإسماعيلية 20/14، رفح 19/12، طابا 17/14، شرم الشيخ 24/17، بني سويف 19/13، الأقصر 21/13، أسوان 22/12، الوادي الجديد 22/13، حلايب 23/19".
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