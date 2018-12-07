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تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق كوبري أكتوبر .. فيديو

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 08:58 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندى فتح الله
قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن هناك إغلاقا جزئيا لكوبري 6 أكتوبر، تحديدًا فى منطقة "الوصلة الضيقة" أعلى مطلع شارع البطل أحمد عبد العزيز، نظرًا لإصلاح الفواصل المعدنية الخاصة بالكوبري.

ووجه "هشام" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، اليوم، الجمعة، المواطنين القادمين من القاهرة إلى الجيزة عن طريق كوبري أكتوبر اتخاذ منزل شارع النيل تجاه مستشفى الشرطة، أما المواطنين القادمين من الجيزة إلى القاهرة فعليهم اتخاذ شارع التحرير وتحويل المسار لكوبري الجلاء.

وفي سياق آخر، أعلن أن هناك إغلاقا جزئيا لكوبري غمرة في الاتجاهين بسبب أعمال إصلاح الفواصل المعدنية، مشيرًا إلى أن الغلق سينتهي الساعة السادسة صباح الأحد المقبل.
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