درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، اليوم الجمعة، تقريرا خاصا حول درجات الحرارة المتوقعة على معظم أنحاء الجمهورية، وجاءت العظمى كالتالي:
القاهرة: 19 درجة
المنصورة: 19 درجة
الإسكندرية: 18 درجة
مطروح: 18 درجة
بورسعيد: 19 درجة
الإسماعيلية: 20 درجة
العريش: 20 درجة
الأقصر: 21 درجة
الوادي الجديد: 22 درجة
حلايب: 23 درجة
المنيا: 19 درجة
سوهاج : 20 درجة
القاهرة: 19 درجة
المنصورة: 19 درجة
الإسكندرية: 18 درجة
مطروح: 18 درجة
بورسعيد: 19 درجة
الإسماعيلية: 20 درجة
العريش: 20 درجة
الأقصر: 21 درجة
الوادي الجديد: 22 درجة
حلايب: 23 درجة
المنيا: 19 درجة
سوهاج : 20 درجة