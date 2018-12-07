انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل في سوهاج

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة طالب غرق في نهر النيل بدائرة قسم ثان سوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم وصرحت النيابة العامة بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.



كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بغرق محمود.أ.ح، 15 عاما طالب، يقيم شارع السلخانة القديمة، دائرة قسم أول سوهاج وبسؤال والده أحمد.ح.ط، 43 عاما موظف ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء تواجد نجله علي حافة نهر النيل انزلقت قدمه وسقط بالمياه مما نتج عنه وفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.



بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.



