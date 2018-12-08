الأزهر في أسبوع: الإمام الطيب على رأس قائمة الشخصيات المؤثرة اجتماعيا..‎ مدرس يبتكر أسلوبا حديثا لشرح المنهج بطريقة من سيربح المليون.. تصدر جامعة الأزهر التصنيف الإفريقي.. والوعاظ ينتشرون فى مطروح

حصاد الأزهر فى أسبوع:

إنشاء مدينة جامعية بفصول التربية الرياضية للبنات بفرع جامعة الأزهر بالخانكة

شيخ الأزهر ومحمد صلاح ومجدي يعقوب على رأس قائمة الشخصيات المؤثرة اجتماعيا‎

وعاظ الأزهر ينتشرون في قرى ومراكز محافظة مرسى مطروح

جامعة الأزهر تتصدر التصنيف الأفريقي متفوقة على 15 جامعة فى القارة

مدرس أزهري يبتكر أسلوبا حديثا لشرح المنهج بطريقة من سيربح المليون





شهد الأزهر الشريف وقطاعاته، أحداث وقرارات مهمة خلال الأسبوع الجاري، أبرزها إنشاء مدينة جامعية بفصول التربية الرياضية للبنات بفرع جامعة الأزهر بالخانكة، وتصدر شيخ الأزهر ومحمد صلاح ومجدي يعقوب قائمة الشخصيات المؤثرة اجتماعيا‎.





وأصدر المجلس الأعلى للأزهر، عددًا من القرارات المُهِمّة، ومنها: إطلاق اسم «قسم الأمراض المعدية والمتوطنة» بدلًا من «قسم الأمراض المتوطنة» بكليات الطب بجامعة الأزهر.





كما قرر الأعلى للأزهر، إنشاء مدينة جامعية للطالبات اللائي التحقن بفصول التربية الرياضية للبنات بفرع جامعة الأزهر بالخانكة.





كما وافق الأعلى للأزهر، على معاملة الطلاب الباقين للإعادة في معاهد القراءات بمرحلتي التخصص والعالية معاملة طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، في شأن امتحانات العام الدراسي الحالي 2018/2019 م.









أعلنت مؤسسة المنجزين العرب للتنمية برئاسة سامح على لطفى، فى بيان صحفى، عن اختيارها للرئيس عبدالفتاح السيسى شخصية عام 2018 للمسؤولية الاجتماعية.





كما أعلنت المؤسسة عن قائمة الشخصيات المصرية المؤثرة فى ذات المجال، وعددهم عشر شخصيات يأتى فى مقدمتهم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور مجدى يعقوب رئيس مركز القلب فى أسوان، والنجم العالمى محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وفريق نادى ليفربول الإنجليزى، والدكتورة عبلة الكحلاوي، رئيس جمعية الباقيات الصالحات.





وأطلق مجمع البحوث الإسلامية، قافلة توعوية إلى قرى ومراكز محافظة مرسى مطروح، تستمر لمدة أسبوع، ضمن الخطة التوعوية الشاملة التي ينفذها المجمع في جميع محافظات ومدن وقرى الجمهورية، وتقوم على الالتحام المباشر مع الناس وضبط الجانب المعرفي لديهم فيما يتعلق بالعديد من القضايا الفكرية المثارة.





وقال الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الأزهر الشريف حريص على التواجد في المناطق الحدودية والنائية، لحماية المواطنين من الفكر المتطرف والتأكيد على قيم المواطنة وتقوية روح الانتماء للوطن في مواجهة التحديات الراهنة.





أضاف عفيفي أن برنامج عمل القافلة يركز على انتشار الوعاظ في جميع مدن وقرى ونجوع المحافظة، لنشر الوعي الديني والفهم الصحيح للنصوص الشرعية مع التركيز على النصوص التي تمس المشتركات الإنسانية، لدعم اللُّحمة الوطنية والسلام الداخلي بين أفراد المجتمع الواحد، مع بيان أثر تلك المشتركات الإنسانية في التعايش السلمي بين الناس، حتى يعيش الجميع في أمن وسلام من خلال الوعي بالتحديات الراهنة.





أضاف الأمين العام أن القافلة تستهدف بيان أهمية القيم الأخلاقية في حياتنا، وأهمية الإنتاج والعمل في هذه المرحلة، وغيرها من الموضوعات المهمة، بالإضافة إلى الاستماع إلى أسئلة واستفسارات المواطنين والرد عليها، من خلال عقد لقاءات حيوية تقوم على التفاعل المباشر مع الجمهور المستهدف في المدارس والمعاهد ومراكز الشباب والمصالح الحكومية والنوادي وغيرها.





من ناحية أخرى، تصدرت جامعة الأزهر الشريف، التصنيف الأفريقي للجامعات الأفريقية والذي تم التصويت عليه بين 15 جامعة أفريقية.





وتم اصدار نتيجة التصنيف الإفريقي للجامعات والذي تم خلال عام ٢٠١٧ على ١٥ جامعة أفريقية تمثل كل الأقاليم الجغرافية الخمس بالقارة، والذي يشير لتصدر جامعة الأزهر المرتبة الأولى وحصولها على أعلى تقييم، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لتوحيد ضمان جودة مؤسسات التعليم العالي بإفريقيا المنعقد بدولة السنغال في الفترة ٣-٤ ديسمبر ٢٠١٨ والذي يعقده الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما في مجال التعليم العالي.





فيما ابتكر أحد أساتذة المعاهد الأزهرية، أسلوبا حديثا باستخدام طرق تعليمية حديثة متطورة كـ smart board وعرض المناهج الأزهرية على طريقة برنامج المسابقات الشهير "من سيربح المليون".





وقامت أسرة العلوم الشرعية بمعهد الحسن الأزهري، بتطوير المناهج لتناسب فكر الطلاب وعقولهم ومعطيات العصر المختلفة لتحقق الغرض الذي من أجله تمت صياغة المناهج الأزهرية لكل مرحلة عمرية مختلفة.





وقال الشيخ عبدالله أحمد مدرس العلوم الشرعية بالمعهد، إنه ابتكر الفكرة لخدمة الإسلام والأزهر وعلومه، منوها بأن الأزهر منذ إنشائه يهتم بربط طلابه بالعلوم الشرعية المختلفة من (فقه وحديث وتفسير وتوحيد )عن طريق تعلمها وتلقيها من شيوخها المؤهلين.



